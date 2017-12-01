Томичи не смогут улететь в Барнаул, Абакан и Каргасок авиарейсами «СиЛы»

1 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛа) не смогла возобновить полеты в Сибири 1 декабря, как планировала ранее, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Полеты отменены на месяц вперед, на весь декабрь», — сообщил агентству представитель авиакомпании, не уточнив причину.

В свою очередь помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин сообщил агентству, что за отмену рейсов в октябре и ноябре авиакомпания была привлечена к административной ответственности. Так, Томская транспортная прокуратура выдала «СиЛе» предупреждение.

Как сообщалось, в начале октября авиакомпания «СиЛа» допустила инцидент: при взлете судна Ан-28 из томского аэропорта появилась вибрация в управлении, экипаж решил вернуться в аэропорт. Самолет направлялся в Абакан. В связи с этим компания на два дня отменила рейсы из Томска в Абакан, Барнаул и Каргасок, из Магадана в Омсукчан; также был задержан рейс из Усть-Илимска в Иркутск.

Затем авиакомпания на весь ноябрь отменила полеты из Томска в Барнаул, Абакан и Каргасок из-за поломки самолета Ан-28, рассчитывала восстановить их 1 декабря.

ООО «Сибирская легкая авиация» создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Базируется в Магадане. Парк состоит из шести самолетов Ан-28. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами авиакомпании являются А.Богданов (36%) и совладельцы авиакомпании «ИрАэро» Владимир Миронов и Юрий Лапин (по 32%).

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