В Томске стартует фестиваль нового искусства
1 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Admin.tomsk.ru
Сегодня, 1 декабря, в томском зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) пройдет V фестиваль нового искусства, в котором примут участие исполнители и коллаборации со всей Сибири.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в дни фестиваля, с 1 по 3 декабря, томичей ждет обширная инсталляционная и выставочная программа. Гости увидят экспериментальные формы молодого искусства: перформанс, современный танец, электронную и электронно-шумовую импровизацию, все формы симультанного искусства, экспериментальный театр и поэзию.
Сегодня, 1 декабря, фестиваль стартует в 19.00. В субботу и воскресенье с 14.00 и 15.00 соответственно.
С подробным расписанием и ценами можно ознакомиться в группе ВКонтакте.
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