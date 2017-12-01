В Томске стартует фестиваль нового искусства

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Сегодня, 1 декабря, в томском зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) пройдет V фестиваль нового искусства, в котором примут участие исполнители и коллаборации со всей Сибири.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в дни фестиваля, с 1 по 3 декабря, томичей ждет обширная инсталляционная и выставочная программа. Гости увидят экспериментальные формы молодого искусства: перформанс, современный танец, электронную и электронно-шумовую импровизацию, все формы симультанного искусства, экспериментальный театр и поэзию.

Сегодня, 1 декабря, фестиваль стартует в 19.00. В субботу и воскресенье с 14.00 и 15.00 соответственно.

С подробным расписанием и ценами можно ознакомиться в группе ВКонтакте.

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