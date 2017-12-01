Советник антидопингового агентства Великобритании расскажет томичам о здоровом питании

1 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 2 декабря, в главном корпусе СибГМУ (Московский тракт, 2, 2 этаж, актовый зал) известный турецкий диетолог, преподаватель Городского университета Манчестера, советник антидопингового агентства Великобритании Озджан Эсэн прочитает открытую лекцию «Вопросы спортивного питания».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Озджан Эсэн расскажет, как выстроить корректную систему питания, безопасны ли пищевые добавки, какова роль витаминов и минералов в рационе спортсменов, сколько воды и соли необходимо потреблять для эффективной физической работы. Слушатели лекции узнают, как получить максимальную пользу от тренировок, эффективно восстанавливаться между соревнованиями и снизить риски травм и заболеваний.

Именитый лектор ответит на вопросы участников мероприятия о спортивном питании, используя свой практический опыт профессиональной спортивной деятельности. Озджан Эсэн в течение 11 лет участвовал в соревнованиях европейского и международного уровня в качестве спортсмена.

Начало в 16.00. Приглашаются все желающие.

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