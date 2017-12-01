Кинопрофессор из Флориды покажет кино и расскажет о обучении в киношколах США
1 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/ilyamyasnikov
Завтра, 2 декабря, на площадке факультета журналистики Томского госуниверситета (пр.Ленина, 66) пройдет встреча с кинопрофессором университета Флориды Валиер Ричард Аузин.
Как сообщают организаторы, профессор расскажет о технологии обучения в киношколах США и покажет фестивальные работы своих студентов. Собравшиеся увидят анимацию и документальное кино, «Бегущий по лабиринту» и фильмы с открытия Нью-Йоркского кинофестиваля.
Встреча будет проходит с переводом. Вход свободный при условии наличия мест третьей аудитории (2 этаж).
Начало в 19.00.
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