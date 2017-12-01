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В Томской области заработали две ледовые переправы и три автозимника

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Дорожники Томской области ввели ледовые переправы под минимальные нагрузки (две тонны) через реку Васюган у села Усть-Чижапка и реку Парабель у села Павлово Каргасокского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общая протяженность ледовых переправ через реки Васюган и Павлово составила 335 метров. Также с 1 декабря открыты три автозимника общей протяженностью 98,8 километра — на автотрассах Каргасок – Средний Васюган (до Березовки) в Каргасокском районе, Красный Яр – Петропавловка в Кривошеинском районе и Староабрамкино – Тискино в Колпашевском районе.

Зимой дорожники ежегодно организуют 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью около 10,9 километра. Протяженность автозимников региона составляет более 460 км.

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