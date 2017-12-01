В Томской области снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

1 декабря 2017 / Томский Обзор

За десять месяцев 2017 года зарегистрировано 1176 случаев нового заражения вирусом иммунодефицита, в 2016-м — 1535, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на главного врача Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александра Чернова.

Показатель заразившихся составил 109,2 на 100 тысяч населения, в то время как в 2016 году — 118,5.

«Показатель сократился на восемь процентов, что говорит об эффективности профилактической работы. Например, молодежь наиболее активно участвует в акциях «Узнай свой ВИЧ-статус», и это дает своей результат. За последние три года доля молодых людей среди выявляемых пациентов с ВИЧ-инфекцией снизилась в два раза», — отметил Александр Чернов.

По данным на 1 ноября 2017 года, в Томской области проживает 8 390 ВИЧ-инфицированных.

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