Полицейские нашли почти 5 кг марихуаны у жителя Томской области

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали 27-летнего жителя Кривошеинского района, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, молодой человек приобрел и хранил 4 780 граммов марихуаны. Отмечается, что подозреваемый не планировал продавать запрещенные вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Теперь молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

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