В Томске запустили первый в России образовательный курс по тематике RoboCup

4 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники разработали образовательный курс, после прохождения которого педагоги-тренеры смогут готовить команды и проводить региональные отборочные этапы для участия в международных роботехнических соревнованиях RoboCup.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, первыми слушателями курса стали представители РКК «Энергия», прошедшие обучение в рамках реализации совместного проекта вуза и корпорации «Космическая лига» для подготовки специалистов по робототехнике и продвижения инициативы чемпионата RoboCup в Московском регионе. Также в состав группы вошли преподаватели из Томска, Северска и Томского района.

Впервые соревнования по регламентам RoboCup — национальный этап RoboCup Russia Open — состоялись в России по инициативе ТУСУРа при поддержке администрации Томской области в 2016 году в Томске в рамках форума молодых ученых U-NOVUS. В 2017 году, помимо главного национального этапа, который также состоялся в Томске, прошли региональные отборочные соревнования в Томской области, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В 2018 году запланированы отборочные этапы в Московской области и Екатеринбурге.

«У российских преподавателей, готовых заниматься в направлении RoboCup со школьниками и студентами, возникает масса вопросов: как создать команду, организовать подготовку, каковы особенности регламентов RoboCup в разных лигах, как правильно организовать мероприятие по формуле RoboCup. Ответы на все эти вопросы мы включили в программу образовательного курса «Подготовка педагогов-тренеров команд RoboCupJunior», — рассказал руководитель лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУРа, представитель российского национального комитета RoboCup Евгений Шандаров.

Курс в рамках реализации совместного с РКК «Энергия» проекта «Космическая лига» также предусматривает подготовку по новым для RoboCup заданиям, связанным с космической тематикой, которые планируется провести в 2018 году на отборочных соревнованиях в Московской области. Курс рассчитан на 72 часа интенсивной подготовки в области образовательной робототехники по тематике RoboCup, включает лекционные, практические и лабораторные занятия. Занятия проходят в специальном образовательном пространстве ТУСУРа, где расположены полигоны — конструкции для проведения испытаний собранных роботов в условиях реальных соревнований. Ведут занятия преподаватели и специалисты, имеющие уникальный для России опыт по тематике RoboCup, а также сотрудники и студенты ТУСУРа – участники и руководители команд, успешно выступающих на российских и международных соревнованиях RoboCup.

«По результатам прохождения курса слушатели будут способны не только создавать команды, успешно выступающие в системе мероприятий RoboCup на российском и международном уровне, но и самостоятельно организовывать и проводить легитимные мероприятия по формуле RoboCup, включенные в мировую линейку соревнований», — подчеркнул Евгений Шандаров.

В дальнейшем новую образовательную программу планируется масштабировать для слушателей из других регионов и стран для развития образовательной робототехнике в одном из самых перспективных в мире направлений.

Тэги/темы: