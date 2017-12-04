«МегаФон» первым среди операторов Томска запустил сеть LTE-Advanced

4 декабря 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Томская область стала еще одним регионом России, где абоненты «МегаФона» могут воспользоваться преимуществами новейшего стандарта мобильной связи LTE-Advanced (4G+).

За счет использования второй несущей частоты новая технология в два раза быстрее уже привычной абонентам сети 4G/LTE «МегаФона» — максимальная скорость беспроводной передачи может достигать 225 Мбит/сек. Благодаря этому теперь можно работать с «тяжелым» контентом: оперативно загружать и выгружать видео в формате HD, организовывать видеотрансляции, заменить стационарный Интернет, активно использовать «облачные» сервисы и многое другое.

На сегодняшний день LTE-Advanced практически полностью покрывает Томск и Северск. В дальнейшем территория действия сети будет расширяться. Кроме того, сетью нового поколения можно пользоваться и в поездках по России, так как LTE-Advanced уже доступен во многих регионах страны: Новосибирске, Красноярске, Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и других.

«МегаФон» располагает уникальным частотным ресурсом, благодаря которому мы смогли запустить LTE-Advanced и обеспечить наших абонентов высокими скоростями мобильного интернета. При этом стоимость услуг от этого никак не изменяется: пользователи сети «МегаФон» могут уже сегодня пользоваться всеми преимуществами новой технологии на своем тарифном плане», — отметил директор Томского отделения «МегаФона» Андрей Ким.

Для работы в сети LTE-Advanced требуется смартфон, планшет или мобильный роутер с поддержкой соответствующей технологии. В салонах и интернет-магазине «МегаФона» уже сейчас можно приобрести ультрасовременные смартфоны и планшеты с поддержкой LTE-Advanced.

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