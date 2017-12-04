18+
18+

Через две недели часть домов в Ленинском районе Томска останутся без воды

Томские новости, ЖКХ, жкх останутся без воды отключение воды Через две недели часть домов в Ленинском районе Томска останутся без воды

Жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды в ночь с 18 на 19 декабря, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии и её промывкой. На время проведения работ, с 22:00 18 декабря до 11:30 19 декабря, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: