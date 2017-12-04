Через две недели часть домов в Ленинском районе Томска останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды в ночь с 18 на 19 декабря, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии и её промывкой. На время проведения работ, с 22:00 18 декабря до 11:30 19 декабря, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Б. Подгорная по нечетной стороне от № 101 до № 143, по четной стороне № 90, 112, а также от № 124 до № 160;

ул. Севастопольская от пер. Чернышевского до пер. Анжерского;

ул. Грибоедова;

ул. Радищева;

ул. Игарская;

ул. Б. Каштачная от пер. Добролюбова до пер. Парабельского;

ул. Каховская 3, 15а, 19, 19а, 21;

ул. Крымская по нечетной стороне от пер. Омского до № 31, по четной стороне от пер. Омского до № 34;

ул. Первомайская от ул. Игарской до ул. Ялтинской;

ул. Ферганская от пер. Анжерского до пер. Парабельского;

пер. Парабельский от ул. Каховской до ул. Первомайской;

пер. Чаинский;

пер. Анжерский от ул. Б.Подгорной до ул. Игарской;

пер. Омский, кроме №1, 4;

пер. Зырянский по нечетной стороне от ул. Б.Подгорной до № 35, по четной стороне от ул. Б. Подгорной до 36;

пер. Некрасова;

пер. Чехова;

пер. Добролюбова от ул. Б.Подгорной до ул. Игарской, кроме № 31,38,41;

пер. Чернышевского от ул. Б.Подгорной до ул. Севастопольской.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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