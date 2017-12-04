Пьяный разнорабочий, угнавший авто своего начальника в Северске, получил два года колонии

4 декабря 2017 / Томский Обзор

Северский суд вынес приговор 30-летнему мужчине, обвиняемому в угоне автомобиля работодателя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в начале сентября 2017 года. Как выяснили дознаватели, подсудимый устроился разнорабочим к одному из северских предпринимателей. Будучи в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый мужчина нашел в гаражнобоксе ключи от автомобиля работодателя и угнал его. Сумма причиненного его действиями ущерба оценивается в 100 тыс. рублей.

Суд признал подозреваемого виновным и с учетом предыдущих судимостей приговорил к 2 года колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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