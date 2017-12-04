Томич отправляется на необитаемый остров

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2017 // Фото: Vk.com/dacorporation

Томич Данил Савин намерен отправиться на необитаемый тропический остров посреди Атлантического океана и провести там три месяца. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте, где анонсировал свой проект «Robonson’s mask».

«В этом эксперименте я постараюсь максимально тесно примерить на себя образ человека, который случайно попал на рандомный необитаемый остров, и мне предстоит не только выжить в течение 90 дней, но и комфортно обустроить свой быт» — рассказывает Данил Савин.

Из подручных средств путешественник берет с собой: 2 или 3 экшн-камеры, набор запасных батарей и карт памяти, солнечные панели для зарядки техники, спутниковый телефон, аптечку, ноутбук, мачете, шорты и рубашку.

«Если кто-либо, по случайному стечению обстоятельств, попадает на необитаемый остров, у него обычно нет с собой ни еды, ни дополнительной одежды, ни запаса воды. И я хочу проверить на собственном опыте: реально ли выжить в такой ситуации обычному неподготовленному человеку, который не владеет специальными навыками выживания в диких условиях», — объясняет отсутствие жизненно необходимых вещей с собой на острове Савин.

Большое количество техники обусловлено тем, что Данил собирается выкладывать в сеть еженедельные видеоролики life show формата, в которых будет шаг за шагом рассказывать о своем пребывании на необитаемом острове.

Планируется, что раз в неделю на остров будет приезжать на лодке человек, который, будет забирать (из специального бокса в обозначенном месте на острове) отснятый материал и увозить его с собой в цивилизованный мир для последующей отправки в Россию. Уже в России друзья героя будут заниматься отбором материала и созданием многосерийного фильма, каждую неделю выкладывая новую серию в сеть. Таким образом, люди смогут наблюдать за процессом выживания Данила, пока он все еще будет пребывать на острове.

«Меня всегда пленили истории о жизни героев на таинственных необитаемых диких островах, и я хочу уместить кадры моего выживания на подобном острове в киноленту моего жизненного пути.

Если по-честному, то мне очень страшно оказаться там одному без еды, воды и крова над головой, но это — колоссальный жизненный опыт», — признается Данил Савин.

На данном этапе лишь ведется подготовка к путешествию, и организаторы будут не против любой помощи, в том числе и материальной. Подробнее о проекте можно узнать здесь.

Тэги/темы: