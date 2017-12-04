Томский политех и СибГМУ договорились о совместном развитии технологий

4 декабря 2017 / Томский Обзор

Томский политехнический университет (ТПУ) и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ, Томск) заключили соглашение об открытии междисциплинарного центра медико-инженерных технологий и исследований, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«На стартовом этапе мы будем работать в четырех направлениях: IT в медицине, фармацевтика, материаловедение, медицинское приборостроение», — сказал ректор ТПУ Петр Чубик журналистам после подписания соглашения.

Он напомнил, что у вузов «есть задел в подготовке кадров — в этом году состоялся первый выпуск специалистов в области ядерной медицины».

По словам ректора СибГМУ Ольги Кобяковой, работа будет вестись на уже существующих площадях обоих вузов.

В качестве примера одного из первых совместных направлений она привела общий проект в области «больших данных».

«Мы хотим объединить наши усилия, у нас есть определенный задел. Мы как медицинский вуз обеспечиваем постановку задач, трактовку демографических показателей, показателей заболеваемости, смертности. А специалисты ТПУ смогут обеспечить грамотный анализ этих больших данных, что нам, конечно, не под силу», — пояснила Ольга Кобякова.

В целом вузы в рамках соглашения будут разрабатывать сетевые образовательные программы, вести научно-исследовательскую работу, информационный обмен; помогать друг другу при реализации совместных задач интеллектуальными, кадровыми, финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами.

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