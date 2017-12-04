Томич ударил ножом бывшего сожителя своей жены, который долго ходил за спиртным

4 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский суд вынес приговор томичу, ударившего ножом бывшего сожителя его гражданской жены, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района.

Инцидент произошел в июне. Подсудимый вместе с гражданской женой и пострадавшим распивали спиртные напитки. Из-за внезапно возникшей личной неприязни к бывшему сожителю своей гражданской супруги обвиняемый ударил его ножом в грудь. Этому предшествовал конфликт из-за долгого отсутствия потерпевшего, отправившегося в магазин за спиртным.

В сообщении отмечается, что подсудимый уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину он признал частично, отметив, что находился в безвыходной ситуации и защищался.

В результате подсудимого признали виновным и приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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