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Томич ударил ножом бывшего сожителя своей жены, который долго ходил за спиртным

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Томский суд вынес приговор томичу, ударившего ножом бывшего сожителя его гражданской жены, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района.

Инцидент произошел в июне. Подсудимый вместе с гражданской женой и пострадавшим распивали спиртные напитки. Из-за внезапно возникшей личной неприязни к бывшему сожителю своей гражданской супруги обвиняемый ударил его ножом в грудь. Этому предшествовал конфликт из-за долгого отсутствия потерпевшего, отправившегося в магазин за спиртным.

В сообщении отмечается, что подсудимый уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину он признал частично, отметив, что находился в безвыходной ситуации и защищался.

В результате подсудимого признали виновным и приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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