В Стрежевом завершилась круглогодичная спартакиада «Томскнефти»

4 декабря 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В субботу, 2 декабря в СОК «Нефтяник» завершилась круглогодичная спартакиада ОАО «Томскнефть» ВНК. В нынешнем году в битве за спортивное золото приняли участие 14 сборных предприятия и его «дочек».

Финальным этапом соревнований стали «Весёлые старты», участие в которых приняли девять команд, представляющих подразделения предприятия и его дочерние общества. За победу сражались сборные «Эверест», «Аутсорсинг», «Финики», «Высокая энергия», «Бажен», «ЦИТrus», «Легкоатлеты», «Метеор», «Добыча». Первое место в итоге досталось «добытчикам», второе — «ЦИТrus», третье - сборная «Энергонефть-Томск».

В этот же день состоялась и церемония награждения команд, вошедших в призовую тройку итогового зачета круглогодичной спартакиады «Томскнефти» 2017-го. Сильнейшего выявляли в 11 этапах: мини-футбол, баскетбол, гиревой спорт, настольный теннис, плавание, боулинг, легкая атлетика, перетягивание каната, волейбол, шахматы, «Весёлые старты».

Бронза в этой длительной и напряженной борьбе досталась сборной финуправления, УЭТ и УППД, набравшей 128 очков. Серебряный результат (150 очков) показали участники объединенной команды УДНГ и аппарата заместителя генерального директора по развитию производства. Чемпионами в четвертый раз за последние шесть лет стали спортсмены из УПНГ и аппарата главного инженера. В этом сезоне им удалось не только набрать наивысшее количество очков (178), но и установить абсолютный рекорд нефтяной спартакиады, войдя в число призеров 10-ти из 11-ти этапов.

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