В Томске должник рассчитался с приставами деньгами из «новогоднего сапожка»

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Должник расплатился с судебными приставами, достав деньги из носка, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Оборудовав в нежилом помещении кафе, владелец несанкционированно подключился к коммуникациям ООО «Томскводоканал». Счет, который в судебном порядке выставил ему поставщик коммунальных услуг, составил 1 млн. рублей.

Для взыскания долга приставы наложили арест на его Mercedes S 350, предварительно оценив его в сумму 800 тыс. рублей. Поскольку транспорт был оставлен гражданину на ответственное хранение, пристав спустя несколько дней позвонила ему и потребовала предоставить иномарку для проверки сохранности имущества. Владелец отказался это сделать, в связи с чем его принудительно доставили в отдел судебных приставов.

«В ходе беседы с приставом на предмет дачи объяснения о нахождении арестованного Мерседеса должник снял ботинок и достал из носка 25 банкнот достоинством в 5 тысяч рублей, а также 175 тысячных купюр. Таким образом, частично, на 300 тыс. рублей долг был погашен», — говорится в сообщении.

На следующий день должник предоставил машину для проверки, а также пояснил, что согласовал с «Томскводоканалом» график погашения задолженности – 100 тыс. рублей ежемесячно. Поскольку график приставу еще не предоставлен, автомобиль готовят для оценки специалистом и дальнейшей продажи в счет погашения долга.

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