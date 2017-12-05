В Томске появился центр компетенций в сфере беспилотных авиационных систем

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

В результате развития концепции Межрегиональной сети «Центров компетенций в сфере применения беспилотных авиационных систем» ведущими ВУЗами, научными институтами и инновационными компаниями Томска, при участии партнёров из Тамбова и Ижевска, создан Томский региональный центр компетенций в сфере БАС. О создании центра его участники объявили на открытии «Точки кипения» в конце ноября.

Инициаторами проекта стали ВУЗы ТГУ (НИУ), ТУСУР, Томский научный центр СО РАН, ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов), ЗАО «Элекард Девайсез», ООО «Тесарт», ООО «Умиум» и Группа Компаний «Беспилотные Системы» (г. Ижевск).

Создаваемый Центр будет одновременно научным центром в сфере разработки методик и технологий применения беспилотных авиационных систем, центром разработки новых видов беспилотных систем и их полезных (целевых) нагрузок, центром эксплуатации беспилотников, решающим прикладные региональные задачи мониторинга территорий и объектов, получением данных ДЗЗ и из тематической обработкой а также образовательным центром, осуществляющим подготовку специалистов в сфере технологий применения БАС различного уровня подготовки – от среднего профессионального и до высшего образования.

Одной из основных целей проекта на ближайший год является разработка, утверждение сетевых образовательных программ и организация обучения «специалистов по применению беспилотных авиационных систем» уже начиная с 2018 года – всеми ВУЗами и образовательными организациями – участниками сети Центров.

Координацию развития межрегиональной сети осуществляет ТГУ им. Г.Р. Державина, Томский Государственный Университет (НИУ) станет основным разработчиком сетевой образовательной программы для участников сети. ТУСУР и инновационные компании Томска займутся разработкой широкого спектра целевых нагрузок для беспилотников различных типов, значительно превосходящих по своим характеристикам существующие на рынке изделия и системы.

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