Ёлки Томска украсят игрушками, сделанными детьми

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Дети Томска могут украсить город авторскими игрушками в рамках акции «Яркий Новый год», которая проходит до 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках акции воспитанники и школьники муниципальных образовательных учреждений могут изготовить новогодние игрушки для украшения елей, высаженных в общественных пространствах Томска.

К игрушкам предъявляется ряд требований. Они должны быть сделаны из устойчивых к погодным условиям материалам: пенопласта, фанеры, пенокартона, упаковочного картона, пластика, плотной ткани (например, фетра), с обязательной подписью автора. Это могут быть объемной или плоскостные композиции, размером от 20 до 30 см. Организаторами акции приветствуется участие педагогов и родителей в процессе изготовления поделок.

Работы будут приниматься 11 (школьники) и 12 декабря (воспитанники детсадов) с 14.00 до 18.00 в Информационно-методическом центре Томска (ул. Матросова, 8).

Все участники акции получат памятные сертификаты.

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