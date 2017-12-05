Водитель «Нивы» пострадал в тройном ДТП на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 5 декабря, на трассе Стрежевой—Нижневартовск столкнулись Chevrolet Niva, автобус и грузовик Mercedes-Benz B914R. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.45 на 13 километре трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с попутным автобусом, движущимся к месту ремонта с включенной аварийной сигнализацией. После автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грзовиком.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet Niva был доставлен в одно из медицинских учреждений.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Очевидцев произошедшего просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» по телефону: 8(38259)-5-22-02 или 02 (с сотового 102).

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