Завтра в ТГАСУ стартуют Дни научного кино

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 6 декабря, в Томском государственном архитектурно-строительном университете стартуют показы научных фильмов в рамках Дней научного кино ФАНК, сообщает пресс-служба вуза.

Показы будут проходит до пятницы, 8 декабря. В эти дни все желающие смогут фильмы «Ген высоты, или как пройти на Эверест», «Сквозь кротовую нору» и «Джулиан Барбун: сон основы».

Показы будут проходить в конференц-зале второго корпуса ТГАСУ (пл.Соляная, 2) в 16.00. Последний фильм в рамках акции «Джулиан Барбур: сон основы» покажут 8 декабря в 17.30 в коворкинг-центре. Вход на все сеансы свободный.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

Третий год подряд ФАНК проводит масштабный просветительский проект в российских вузах – Дни научного кино. С октября по декабрь сотни вузов по всей стране абсолютно бесплатно всем желающим показывают документальные фильмы о науке. Этот проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования. Почти все фильмы рассказывают о жизни обычных людей и дают актуальный срез, чем сейчас живет наука.

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