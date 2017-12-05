Томским бизнесменам расскажут, как привлечь и удержать клиента

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 5 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

МТС приглашает бизнесменов Томска на новый онлайн-семинар «Умные» продажи: как не продавать, а помогать покупать?».

В прямом эфире успешный предприниматель, бизнес-тренер и психотерапевт Андрей Левченко расскажет о том, как привлечь и удержать клиента:

«Сильные продавцы — сила вашего бизнеса. Слабые — сила ваших конкурентов. Самое сложное в продажах — сделать так, чтобы человек совершил первую покупку и при этом остался довольным, вернулся и порекомендовал вас другим. Для этого необходимо построить качественную обратную связь с клиентом, реально работающую систему коммуникации».

Онлайн-семинар будет проходить в формате видеотрансляции 14 декабря с 10:00 до 11:00 по московскому времени.

Регистрация обязательна. За один день до даты проведения онлайн-семинара зарегистрированным участникам будет направлена ссылка на подключение к трансляции.

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