Для томичей подготовили более 200 новогодних и рождественских мероприятий

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В конце декабря и в январе томичей ждет еще более обширная программа массовых праздничных мероприятий, чем в прошлом году. Их запланировано более двухсот, сообщает пресс-служба мэрии.

Главной праздничной площадкой по традиции станет Новособорная площадь, оформление которой будет связано с природой Сибири. Жители города увидят ледовые скульптуры лесных животных и диких птиц, а также сибирские растения в украшении цоколя новогодней ели. Основную часть главной елки украсят 300 сверкающих звезд, светодиодные шары и гирлянды.

В следующую субботу, 16 декабря, с 16.00 до 18.00 на Новособорной площади в рамках праздника «Елка-2018. Зажигай!» состоится открытие главной городской новогодней елки, ледового городка и катка на пер.Томском. Там, любителям фигурного катания будет представлена постоянная иллюминация в виде звездного неба. Кроме того, пройдет торжественная церемония награждения победителей фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск».

Остальные зимние городки и катки начнут свою работу 15 декабря. Всего на территории Томска будут функционировать 25 ледовых катков.

Все мероприятия, приуроченные к Новому году, пройдут на открытых площадках города, на базе библиотек, музеев, культурно-досуговых, спортивных и образовательных учреждений Томска.

Так, с 23 декабря по 8 января в троллейбусах и трамваях города пройдет поздравительная акция «Новогодний десант Деда Мороза».

В ночь с 31 декабря на 1 января, в 1.00 состоится городской новогодний фейерверк с традиционным спонсорским участием компании «Томское пиво».

В дни новогодних каникул, с 1 по 8 января, на Новособорной площади пройдет городской семейный фестиваль «Зимние забавы» с разнообразными концертными, игровыми и спортивными мероприятиями.

7 января в Театре юного зрителя пройдет традиционный городской рождественский вечер-концерт под патронажем мэра Томска Ивана Кляйна с участием известных творческих коллективов города и томского муниципального русского оркестра.

«Сегодня в городе завершаются работы по праздничному оформлению общественных пространств, монтажу новогодних елей, снежных городков и ледовых горок. Администрациями районов совместно с управляющими компаниями и ТСЖ запланировано праздничное оформление 49-ти объектов. Также в городе уже установлено 16 светодиодных фонтанов», – отметила Галина Маракулина.

Уличная иллюминация главных городских новогодних елей и светодиодных фонтанов будет работать с 16 декабря до 1 февраля. В ночные часы освещение объектов будет отключено с полуночи до 6.00, за исключением 1 и 7 января, когда они будут работать круглосуточно.

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