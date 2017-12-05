Эксперт из Томска вошел в жюри премии «Серебряный Лучник» - Сибирь

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Исполнительная дирекция региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь утвердила состав жюри премии 2017 года. От Томска работы оценит Юрий Ершов, научный руководитель Высшей Школы Журналистики Томского госуниверситета, заведующий кафедрой телерадиожурналистики.

Как сообщают организаторы, к судейству еще присоединятся три представителя из Красноярска, два из Новосибирска, а также по одному специалисту из Иркутска и Кемерово. Всего в состав экспертов вошли восемь человек из пяти городов Сибири, девятым станет председатель жюри.

Состав жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь в 2017 году:

Ольга Солодилова, исполнительный директор благотворительного фонда «Центр социальных программ» компании РУСАЛ, генеральный директор ЦИСС, Красноярск;

Ринат Низамов, директор Сети городских порталов Hearst Shkulev Digital, Новосибирск;

Алексей Рябов, начальник управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, Кемерово;

Анна Суркова, генеральный директор ООО "Ирк.ру" (сайт IRK.ru), Иркутск;

Ирина Нагибина, начальник отдела стратегических коммуникаций и связей с общественностью ПАО «Богучанская ГЭС», Красноярск;

Лариса Кошкина, советник по связям с общественностью и органами власти генерального директора ОДУ Сибири, Красноярск;

Дмитрий Петров, консультант в сфере маркетинга и PR, Новосибирск;

Юрий Ершов, научный руководитель Высшей Школы Журналистики Томского государственного университета, заведующий кафедрой телерадиожурналистики, Томск.

Имя председателя жюри пока что держится в секрете. По традиции, председателем регионального этапа становится один из членов Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник».

«Исполнительная дирекция премии “Серебряный Лучник” - Сибирь находится в Новосибирске, но мы стараемся каждый год при выборе жюри соблюдать баланс и приглашать экспертов из разных городов Сибири. Так мы можем учитывать особенности каждой области для эффективной оценки проектов.

В конце декабря начнется онлайн-голосование, а уже в середине января будущего года мы объявим шорт-лист», — отметил исполнительный директор Региональной премии, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь» Егор Егошин .

Презентации проектов шорт листа пройдут 27 января в Новосибирске. Тогда же станут известны лауреаты премии и проект, который войдет в шорт-лист Национальной премии. Принять участие в Региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Сибирском федеральном округе. Заявки на участие принимаются до 21 декабря на сайте.

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь впервые прошла в 2010 году. За время существования премии в сибирском конкурсе приняли участие более 500 проектов, 8 из них стали победителями на всероссийском уровне. Среди тех, кто получил высшую награду на национальном этапе премии, был и «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию. Последний раз сибирские проекты проходили на национальный этап премии в 2015 году: два сибирских проекта «PianoArtChallenge» и «360 минут ради Байкала» вошли в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Масштабная экологическая акция En+ Group «360 минут ради Байкала» одержала победу в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» на федеральном уровне. В 2014 году сибирский проект «Учись в Томске!» победил на национальном уровне в номинации «Лучший проект продвижения и развития территорий». В 2013 году на региональном этапе конкурса участвовали 65 проектов из Новосибирска Красноярска, Иркутска, Барнаула, Томска, Омска, Кемерово, Бийска, Норильска, Железногорска. Как и в 2012 году наибольшее количество проектов было представлено в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» — 35% от общего числа заявок. В шорт-лист вошло 16 проектов в 5 номинациях, 13 лучших проектов были рекомендованы исполнительной дирекцией Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь к участию в Национальной премии.

Тэги/темы: