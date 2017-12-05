В центре Томска монтируют «звездное небо» (СХЕМА)

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томске на пер.Томском начался монтаж «звездного неба», которое растянется над самым большим катком Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Каток займет большую часть переулка - от ул.Советской до корпуса СФТИ. Его площадь составит порядка 1000 кв.м. Все желающие смогут выйти на лед бесплатно со своими коньками, либо взять инвентарь в пункте проката.

Лед по пер.Томский уже залит, со среды подрядчики приступают к его шлифовке. Сегодня также начинается монтаж иллюминации: над переулком растянется «звездное небо» из световых нитей со светодиодными «ежиками».

Из-за организации катка в пер. Томский движение транспорта до 24 часов 5 февраля на участке от ул. Советская до здания № 1 на пл. Ново-Соборная будет ограничено.

Иллюстариця: Admin.tomsk.ru

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