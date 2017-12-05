В центре Томска монтируют «звездное небо» (СХЕМА)
В Томске на пер.Томском начался монтаж «звездного неба», которое растянется над самым большим катком Томска, сообщает пресс-служба мэрии.
Каток займет большую часть переулка - от ул.Советской до корпуса СФТИ. Его площадь составит порядка 1000 кв.м. Все желающие смогут выйти на лед бесплатно со своими коньками, либо взять инвентарь в пункте проката.
Лед по пер.Томский уже залит, со среды подрядчики приступают к его шлифовке. Сегодня также начинается монтаж иллюминации: над переулком растянется «звездное небо» из световых нитей со светодиодными «ежиками».
Из-за организации катка в пер. Томский движение транспорта до 24 часов 5 февраля на участке от ул. Советская до здания № 1 на пл. Ново-Соборная будет ограничено.
Иллюстариця: Admin.tomsk.ru