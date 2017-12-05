Schneider Electric открыл в Томском политехе центр для обучения кадров

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Французская промышленная группа Schneider Electric SE открыла в Томском политехническом университете (ТПУ) Центр компетенций, сообщает агентство «Интефаркс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии открытия новой структуры вуза.

«В первую очередь центр будет использоваться для подготовки и повышения квалификации студентов. Также мы будем использовать центр для работы с нашими заказчиками — повышение квалификации или переквалификация наших партнеров», — пояснил журналистам президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе после открытия центра.

Ректор вуза Петр Чубик сообщил журналистам, что для получения востребованных знаний, в том числе для последующей работы в структурах Schneider Electric, студенты должны «учиться на реальных проектах».

«Студенты, магистранты и аспиранты будут здесь учиться всему, что связано с автоматизацией производственных процессов, с защитой их от киберугроз. Это широкий спектр деятельности», — сказал Петр Чубик.

Компания Schneider Electric занимается производством оборудования для энергетики и автоматизации. Оборот в 2016 году — 25 млрд евро. Производственная база Schneider Electric в России представлена 5 действующими заводами, несколькими логистическими, инженерными и научно-техническими центрами.

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года.

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