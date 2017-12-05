Томский вуз вошел в тройку лучших вузов России в предметных рейтингах RUR

5 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) подготовило шесть предметных рейтингов — по гуманитарным, социальным, биологическим, медицинским, естественным и техническим наукам. В трех из них ТГУ улучшил позиции в Золотой лиге, показав значительный рост. Отдельно эксперты отметили высокий уровень образования в вузе, по этому критерию университет вошел в первую сотню в четырех предметных рейтингах.

Сегодня, 5 декабря, российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) опубликовало 6 предметных рейтингов. Томский госуниверситет находится в Золотой лиге в рейтинге по естественным наукам (Natural Sciences) – 139 место среди мировых вузов и 2 место среди российских; в гуманитарных науках (Humanities) – 181 место в мире и второе в России, в биологических науках (Life Sciences) – 180 место в мире и также второе в РФ.

Вуза показал хорошие результаты по качество преподавания. Здесь ТГУ оказался в топ-100 среди всех вузов мира сразу в четырех предметных областях: занял 23 место в области гуманитарных наук, 26 место – в области медицинских наук, 63 место – в области технических наук, 67 место – в области естественных наук.

Еще в двух предметных рейтингах ТГУ находится в Серебряной лиге: это социальные науки (245 место в мире, 2 место в России) и технические науки (227 место в мире, 4 место в России). В Бронзовую лигу попали достижения ТГУ по медицинским наукам (314 место в мире, 3 место в России).

Рейтинг RUR публикуется с 2010 года. Он строятся на основании 20 критериев, разделенных на четыре группы: качество преподавания, финансовая устойчивость вузов, исследования и международное многообразие (число иностранных студентов, преподавателей, работ в соавторстве с зарубежными авторами). В репутационном рейтинге RUR, который оценивает исследовательскую и образовательную репутацию вуза, ТГУ сейчас находится на 217 месте, в общем рейтинге RUR – на 256 месте.

Тэги/темы: