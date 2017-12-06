В Томске обустроят почти 20 деревянных и ледяных горок

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В настоящее время во всех районах Томска организована работа по обустройству зимних городков, сообщает пресс-служба мэрии.

В Советском районе семь деревянных и ледяных горок будут обустроены на пл. Новособорная и в Горсаду. Планируется, что они будут одно - и трехскатные и предназначены для томичей разных возрастов. Работы по их монтажу уже начались и будут закончены в срок.

Пять горок в Октябрьском районе появятся на прилегающей территории к ДНТ «Авангард» и в саду Белое озеро. Две горки оборудуют по ул. Интернационалистов, 12. Еще две горки появятся по пр. Ленина, 217. Все они будут односкатными.

Три горки планирует обустроить администрация Кировского района: уже начато их строительство по ул. Красноармейская, 122 и в Буфф-саду на природном рельефе.

Приемка объектов запланирована на 13 декабря.

«При монтаже горок особое внимание следует обратить на то, что ступени должны быть не скользкими, устойчивыми, скатывающиеся томичи не должны выезжать на проезжую часть, а вблизи горок или на их лицевой части следует разместить информацию о правилах поведения в зимнем городке», - отметил заммэра по безопасности Евгений Суриков на прошедшем заседании рабочей группы.

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