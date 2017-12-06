В Томске создают «зрение» для робота-спасателя

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томская компания «Элекард» работает над созданием алгоритма технического зрения робота-спасателя, который сможет обследовать аварийные участки на опасных производствах, доставлять медикаменты и предметы первой необходимости пострадавшим, сообщает региональный инновационный портал.

«На опасных производствах в случае нештатной ситуации задача первостепенной важности — обеспечить возможность эвакуации человека. Человек спасатель не всегда может добраться до аварийного участка по разным причинам, у робота в этом смысле больше возможностей: он может проникнуть в труднодоступные места, принести нужные предметы, сообщить, где находятся люди», — говорит директор компании «Элекард Девайсез» Виктор Ширшин.

Программное обеспечение робота основано на технологии технического зрения: он сможет собирать данные о нахождении людей под завалами в шахтах и на других опасных производствах. Ноу-хау «Элекарда» заключается в «упаковке» сложных алгоритмов технического зрения в небольшой процессор.

«Мы можем встроить достаточно сложные процессы обработки информации в небольшое устройство, которое будет свободно передвигаться и которому не нужна постоянная подзарядка», — подтвердил Виктор Ширшин.

В настоящий момент проект находится на этапе обсуждения, но некоторые российские компании уже проявили интерес к разработке томичей.

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