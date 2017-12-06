В томской ОКБ начнут применять редкое оборудование для диагностики инсультов

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Региональный сосудистый центр ОКБ станет третьим медучреждением в России, применяющим инфракрасную пупиллометрию для диагностики инсультов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, врачи будут проводить диагностику на специальных приборах — трех автоматизированных инфракрасных пупиллометрах общей стоимостью 1,6 миллиона рублей. Больница получила это оборудование в подарок от томской компании. Ранее ее сотрудник проходил лечение в Региональном сосудистом центре.

Такой прибор имеется в арсенале врачей Национального научно-практического центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и в Краевой больнице № 1 Краснодара.

«Пупиллометрия — это цифровая оценка фотореакции, динамики изменения размера зрачка в ответ на световой стимул. Она позволяет неинвазивно исключить ряд серьезных нарушений у пациентов с острым церебральным повреждением. Учитывая простоту исследования и время процедуры (всего 2-3 минуты), аппарат оптимален для суточного мониторинга пациентов в состоянии комы и медикаментозной седации при использовании искусственной вентиляции легких», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Регионального сосудистого центра ОКБ Юрий Петлин.

По словам заведующего, применение методики улучшит качество диагностики жизнеугрожающих состояний в неврологии, нейрохирургии, нейроинтенсивной терапии.

Всего в 2017 году лечение в Региональном сосудистом центре прошли около 2000 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

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