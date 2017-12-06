Томские власти определили условия субсидирования жителям региона ставки по ипотеке

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Субсидирование процентных ставок по ипотеке в Томской области будет осуществляться только для определенных категорий покупателей новостроек, сообщил вице-губернатор Евгений Паршуто на пресс-конференции в среду.

«Категории участников — их 15 — это не закрытый список, мы в течение полугода посмотрим, как будет реализовываться программа, и, возможно, внесем коррективы», — сказал Евгений Паршуто.

По его словам, в целом субсидии будут предоставляться гражданам, имеющим обеспеченность жильем в размере менее 18 кв. м на человека. Кроме того отдельно выделены работники компаний-резидентов ОЭЗ и молодые специалисты, работающие по специальности не менее 3 лет.

Субсидии будут предоставляться получателям в течение трех лет, стоимость жилья должна составить не более 43 тыс. рублей за квадратный метр.

Участвовать в программе будут два застройщика — ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) и ГК «Карьероуправление».

«Здесь возможны изменения, но пока таких компаний, которые прошли бы наши условия, больше нет», — сказал Евгений Паршуто.

Он пояснил, что программа «Губернаторская ипотека» пришла на смену ранее действовавшей программе «Жилье для российской семьи».

«Главное отличие от программы ЖРС — мы предлагаем участвовать застройщикам, имеющим готовое жилье, то есть, не долевое. Федеральный тренд — от договоров долевого участия рынок должен перейти в течение 3 лет», — отметил он.

Еще одно условие — субсидии будут предоставляться для домов, введенных на территории трех муниципалитетов — города Томск, Томского района и ЗАТО Северск. На сегодняшний день в этих муниципалитетах имеются 200 квартир, которые подпадают под условия программы.

В августе глава Томской области Сергей Жвачкин объявлял, что власти намерены частично компенсировать участникам ипотечных программ ставку по кредиту.

«Наш главный капитал — это люди. И чтобы в Томской области оставались лучшие из лучших, чтобы люди заводили семьи, нам нужна комфортная среда в городах и районах. Главное в ней — доступное и современное жилье», — говорил Сергей Жвачкин.

Тогда же Евгений Паршуто пояснял, что новая программа подразумевает субсидирование 4 процентных пунктов по ипотечному кредиту, из которых 2 процентных пункта будут субсидироваться из бюджета Томской области, 1 процентный пункт — из бюджета муниципалитета и 1 процентный пункт — за счет застройщика. В течение 2018–2019 годов регион намерен привлечь по новой программе около 4 тыс. кредитов.

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