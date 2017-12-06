18+
18+

Томские власти определили условия субсидирования жителям региона ставки по ипотеке

Томские новости, субсидия ипотека жилье молодой семье Томские власти определили условия субсидирования жителям региона ставки по ипотеке

Субсидирование процентных ставок по ипотеке в Томской области будет осуществляться только для определенных категорий покупателей новостроек, сообщил вице-губернатор Евгений Паршуто на пресс-конференции в среду.

«Категории участников — их 15 — это не закрытый список, мы в течение полугода посмотрим, как будет реализовываться программа, и, возможно, внесем коррективы», — сказал Евгений Паршуто.

По его словам, в целом субсидии будут предоставляться гражданам, имеющим обеспеченность жильем в размере менее 18 кв. м на человека. Кроме того отдельно выделены работники компаний-резидентов ОЭЗ и молодые специалисты, работающие по специальности не менее 3 лет.

Субсидии будут предоставляться получателям в течение трех лет, стоимость жилья должна составить не более 43 тыс. рублей за квадратный метр.

Участвовать в программе будут два застройщика — ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) и ГК «Карьероуправление».

«Здесь возможны изменения, но пока таких компаний, которые прошли бы наши условия, больше нет», — сказал Евгений Паршуто.

Он пояснил, что программа «Губернаторская ипотека» пришла на смену ранее действовавшей программе «Жилье для российской семьи».

«Главное отличие от программы ЖРС — мы предлагаем участвовать застройщикам, имеющим готовое жилье, то есть, не долевое. Федеральный тренд — от договоров долевого участия рынок должен перейти в течение 3 лет», — отметил он.

Еще одно условие — субсидии будут предоставляться для домов, введенных на территории трех муниципалитетов — города Томск, Томского района и ЗАТО Северск. На сегодняшний день в этих муниципалитетах имеются 200 квартир, которые подпадают под условия программы.

В августе глава Томской области Сергей Жвачкин объявлял, что власти намерены частично компенсировать участникам ипотечных программ ставку по кредиту.

«Наш главный капитал — это люди. И чтобы в Томской области оставались лучшие из лучших, чтобы люди заводили семьи, нам нужна комфортная среда в городах и районах. Главное в ней — доступное и современное жилье», — говорил Сергей Жвачкин.

Тогда же Евгений Паршуто пояснял, что новая программа подразумевает субсидирование 4 процентных пунктов по ипотечному кредиту, из которых 2 процентных пункта будут субсидироваться из бюджета Томской области, 1 процентный пункт — из бюджета муниципалитета и 1 процентный пункт — за счет застройщика. В течение 2018–2019 годов регион намерен привлечь по новой программе около 4 тыс. кредитов.

Тэги/темы: