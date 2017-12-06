В томском Буфф-саду установлена новогодняя ель (ФОТО)

6 декабря 2017 / Томский Обзор

Вчера, 5 декабря, в томском Буфф-саду завершилась установка девятиметровой искусственной ели, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня подрядчики начнут готовить ледяной цоколь и наряжать новогоднее дерево – его ветки украсят 150 метров электрогирлянд, а макушку – светящаяся звезда. На завершающей стадии находится подготовка ледяной горки на склоне. В ближайшие дни подрядчик администрации Кировского района приступит к выравниванию и заливке ската.

«Буфф-сад – это одно из любимых мест для семейных прогулок в Томске. В 2016 году мы впервые решили сделать украсить эту территорию к празднику, и томичам эта идея пришлась по душе. Ледовый городок в Буфф-саду откроется для томичей 16 декабря, как и главный городок на площади Новособорной», - отметил мэр Иван Кляйн.

Напомним, этой зимой в каждом районе Томска помимо главных ледовых городков открываются городки районного значения. Центральными районными пространствами празднования станут городки в Сквере студенческих отрядов, на площади Новособорной, по ул. Интернационалистов, 12 (территория лицея №7), и в парке отдыха «Белое озеро».

Городки районного значения будут ждать томичей в Буфф-саду, Городском саду, по пр. Ленина, 217 (ТРК «Мегаполис») и по ул. Бела Куна, 20 (ДНТ «Авангард»).

Кроме того, новогодние ели, украшенные иллюминацией, и ледовые фигуры установят на присоединенных территориях Томска.

Фото: пресс-служба мэрии.

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