Известные продюсеры и режиссеры проведут мастер-классы для томичей

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 8 декабря, в Томске стартует Фестиваль европейского кино, в рамках которого пройдут мастер-классы и лекции с участие зарубежных экспертов сферы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в рамках фестиваля зрителям будут представлены современные европейские картины — анимационные, документальные и художественные, представленные к просмотру национальными посольствами стран – членов ЕС. Участие в фестивале подтвердили 13 национальных посольств: Латвии, Литвы, Словении, Греции, Венгрии, Чехии, Словакии, Дании, Германии, Эстонии, Франции, Финляндии, Нидерландов.

В субботу, 9 декабря, с 12.30 до 14.00 в РК «Fакел» пройдет встреча томского профессионального сообщества с финским продюсером Рииной Хюютия. В 13.00 там же состоится открытая лекция директора института кино Эстонии Эдит Сепп «От «Охоты на медведя» до номинации на «Оскар»: секрет успеха и долголетия эстонского кино». В 14.00 гостей фестиваля приглашают в детскую анимационную студию «На облачке» (пр. Ленина, 1, 3-й этаж) на мастер-класс режиссера-аниматора из Нидерландов, директора по маркетингу и коммуникациям Амстердамского анимационного фестиваля KLIK Максимилиана Майсснера.

В воскресенье, 10 декабря, в 16.00 представители посольства Дании проведут лекцию о рождественских традициях своей страны и понятии «хюгге».

В понедельник, 11 декабря, в 11.40 перед студентами и преподавателями ТГУ выступит датская актриса Мири Энн Беушел, тема — программы по антропологии и кросс-культурным коммуникациям в Университете Копенгагена. В 14.30 состоится мастер-класс Мири Энн Беушел в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций (пр. Ленина, 125-а).

12 декабря с 18.00 до 20.00 в научной библиотеке ТГУ (ул. Ленина, 34-а) будет работать литературный клуб на немецком языке. 16 декабря в 16.00 часов в «Факеле» мастер-класс проведет литовский режиссер Аудрюс Юзенас.

Открытие Фестиваля кино стран Европейского Союза состоится в пятницу, 8 декабря, в 19.00. Кинопоказы и основные мероприятия пройдут в РК «Fакел» (ул. Красноармейская, 122). В церемонии открытия примет участие посол ЕС Маркус Эдерер.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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