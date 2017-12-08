На открытых лекциях в Томске расскажут о жилищно-коммунальных "монстрах"

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

В следующий вторник, 12 декабря, в Томске впервые пройдет открытая лекция «Управление многоквартирными домами».

На ней томичам расскажут, как правильно управлять своим многоквартирным домом, является ли управление многоквартирником профессией, как быть эффективным собственником квартиры, и какие жилищно-коммунальные «монстры» сегодня существуют.

- Проблемы в ЖКХ настолько болезненные, что на всех мероприятиях по жилищному просвещению монолога со стороны эксперта не получается. А получается мощный, иногда жесткий разговор аудитории с экспертом. В последние годы идет спад горячности тем в ЖКХ и люди настроены беседовать и пытаться узнать причины, идет спокойный разговор знающего и не знающего человека, стремящегося разобраться в проблемах. Жилищное просвещение ведется у нас в области много лет и на хорошем уровне. Оно системное, многоуровневое и делается на базе научно-методических разработок университета. Но мы никогда не делали это в формате открытых больших лекций, когда в зале собираются несколько сотен человек - такое мероприятие будет впервые. Я, как организатор "Школы управдома", пришел к выводу, что пришло время сделать шаг, когда мы собираем большие аудитории и говорим на тему управления многоквартирниками не в ругательных наклонениях, а серьезно, на экспертном уровне, но в то же время на доступном языке, — рассказал «Томскому Обзору» председатель совета «Томского союза собственников жилья», руководитель проекта «ЖКХ-Контроль» в Томской области и один из экспертов-лекторов проекта Чингис Цыренжапов.

Еще одним экспертом станет заместитель председателя «Томский союза собственников жилья» и эксперт лаборатории правовых исследований в сфере ЖКХ при ТГАСУ Дмитрий Шенбергер.

Организаторы ожидают на лекции председателей советов домов, которые многого добились во взаимодействии с управляющими компаниями и хотят систематизировать имеющуюся практику. Также приглашаются представители УК и молодежь.

Лекция пройдет в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. К.Маркса, 14). Начало в 18.30, вход бесплатный.

Регистрация слушателей ведется по телефонам: 25-80-80 и 25-08-08. Количество мест ограничено.

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