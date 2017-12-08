В Томске стартует открытый спецкурс о тонкостях капремонта многоквартирников

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

На следующей неделе, 13 декабря, в Томске стартует бесплатный курс по повышению квалификации председателей ТСЖ, ЖК, ЖСК и ТСН.

Им расскажут об актуальных управленческих, юридических и организационно-технических вопросах капитального ремонта в многоквартирных домах.

В ходе обучения томичи узнают как формировать программы и краткосрочные планы капитального ремонта многоквартирных домов, как устроена организация взаимодействия его участников в региональной системе. Кроме того на курсах расскажут, какие проблемы правоприменения норм, регулирующих эту систему, существуют сегодня и как осуществляется ее государственный и общественный контроль.

— Лекции — дополнительное профессиональное образование для людей, которые уже занимаются этим видом деятельности. В основном, ТСЖ и жилищные кооперативы находятся на спецсчете и сами будут заниматься организацией капремонта. Им многое придется делать самим — искать подрядчиков, контролировать их работу, потом самим принимать ее и так далее. Мы оказываем им помощь, имея в виду, что рано или поздно они войдут в систему капремонта многоквартирных домов, — рассказал "Томскому Обзору" председатель совета «Томского союза собственников жилья» и руководитель проекта «ЖКХ-Контроль» в Томской области Чингис Цыренжапов.

Также курс включает в себя вопросы технического обследования многоквартирных домов, подготовки и утверждения проектной документации, типовых нарушений технологии осуществления работ и технической эксплуатации результатов ремонта.

Занятия будут проходить по вечерам в будние дни по ул. Розы Люксембург, 13.

Формирование группы на обучение ведется по предварительной записи, которая проводится по телефону 25-80-80.

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