В Томске стартует открытый спецкурс о тонкостях капремонта многоквартирников
На следующей неделе, 13 декабря, в Томске стартует бесплатный курс по повышению квалификации председателей ТСЖ, ЖК, ЖСК и ТСН.
Им расскажут об актуальных управленческих, юридических и организационно-технических вопросах капитального ремонта в многоквартирных домах.
В ходе обучения томичи узнают как формировать программы и краткосрочные планы капитального ремонта многоквартирных домов, как устроена организация взаимодействия его участников в региональной системе. Кроме того на курсах расскажут, какие проблемы правоприменения норм, регулирующих эту систему, существуют сегодня и как осуществляется ее государственный и общественный контроль.
— Лекции — дополнительное профессиональное образование для людей, которые уже занимаются этим видом деятельности. В основном, ТСЖ и жилищные кооперативы находятся на спецсчете и сами будут заниматься организацией капремонта. Им многое придется делать самим — искать подрядчиков, контролировать их работу, потом самим принимать ее и так далее. Мы оказываем им помощь, имея в виду, что рано или поздно они войдут в систему капремонта многоквартирных домов, — рассказал "Томскому Обзору" председатель совета «Томского союза собственников жилья» и руководитель проекта «ЖКХ-Контроль» в Томской области Чингис Цыренжапов.
Также курс включает в себя вопросы технического обследования многоквартирных домов, подготовки и утверждения проектной документации, типовых нарушений технологии осуществления работ и технической эксплуатации результатов ремонта.