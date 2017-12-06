Томичам предлагают снять видеопоздравление для горожан

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томске стартовал открытый городской конкурс короткометражных поздравительных видеороликов. Лучшие работы покажут вечером 16 декабря во время вечерней программы «Елка-2018. Зажигай!», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках конкурса каждый житель Томска может записать свое оригинальное видеопоздравление томичам к Новому году. Жюри в составе томских экспертов кино и видеоиндустрии и представители администрации города определят победителя и вручат ему главный приз — экшн-видеокамеру XiaoYi Basic.

С подробными условиями видеоконкурса можно ознакомиться на сайте муниципального Дома культуры «Томский перекресток».

Заявки на участие принимаются до 13 декабря, с 10.00 до 18.00 по адресу ул. Баумана, 20 (каб.4), а также в электронном виде на e-mail: dktp@mail.tomsknet.ru.

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