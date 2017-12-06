Ночью в Томске очистят историческую часть города

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночную смену снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» будет работать в исторической части Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об улицах:

Пирогова;

Советская на участке от ул. Нахимова до пр. Кирова;

Кузнецова;

А. Иванова;

Гоголя на участке от ул. Карташова в сторону пр. Фрунзе;

Шишкова;

Обруб;

Пр. Ленина на участке от Московского тракта до ул. Нахимова.

Томичей просят не парковать автомобили в ночное время на участках указанных улицах.

Напомним, ранее в «Спецавтохозяйстве» была организована круглосуточная телефонная линия для сообщений о некачественной очистке от снега улично-дорожной сети. Ее номера: 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» организованы и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).

По вопросам некачественной уборки снежных масс внутриквартальных и дворовых территорий томичам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ .

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