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Ночью в Томске очистят историческую часть города

Томские новости, ЖКХ, мэрия уборка снега не парковаться жкх Ночью в Томске очистят историческую часть города

В ночную смену снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» будет работать в исторической части Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об улицах:

Напомним, ранее в «Спецавтохозяйстве» была организована круглосуточная телефонная линия для сообщений о некачественной очистке от снега улично-дорожной сети. Ее номера: 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» организованы и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).
По вопросам некачественной уборки снежных масс внутриквартальных и дворовых территорий томичам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.

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