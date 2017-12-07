Томские приставы вычислили должницу по поварскому колпаку

7 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП России по Томской области

Жительницу Томского района, задолжавшую алименты, нашли по снимку из столовой, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина задолжала на содержание своих четырех детей около 1 млн рублей. Все дети находятся под опекой у родственников и живут на севере области. Женщину объявили в розыск, так как по месту регистрации она не жила.

Опрос знакомых должницы сначала ничего не дал. Но пристав зашел на страницу женщины в соцсети и увидел ее фотографию в униформе работника общепита за стойкой раздачи.

"Поварской колпак явно говорил о том, что гражданка работает в столовой либо кафе. Однако посетить огромное количество таких заведений в Томске не представлялось возможным. Поэтому пристав вновь опросил соседей и знакомых женщины с ее фотографией в руках. И выяснил, что ее, действительно, видели в одной из столовых города", - говорится в сообщении.

Женщину нашли в точке общепита. Там ей дали все необходимые разъяснения и предупредили об ответственности за неуплату алиментов. Женщина пояснила, что живет в Октябрьском районе Томска, работает в столовой около двух лет и самостоятельно отправляет денежные средства на содержание детей. Свои слова ей предстоит еще подтвердить расписками взыскателя либо почтовыми квитанциями.

Еще одним результатом встречи стал разговор пристава с представителем руководства столовой, где решили помочь своей сотруднице. Вместо бессрочного договора, по которому она сейчас работает, ее обязались трудоустроить на постоянной основе, а также официально отчислять алименты из зарплаты.

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