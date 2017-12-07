Томичка Екатерина Соколенко стала первой на международных соревнованиях по легкой атлетике

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2017 // Фото: Sport-v-tomsk.ru

Воспитанница томской спортивной школы олимпийского резерва №1 Екатерина Соколенко заняла первое место в международных соревнованиях «Easykit Cross Cup», которые накануне завершились в Бельгии.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в забеге принимали участие легкоатлеты из разных стран мира и в разных возрастных категориях. Екатерина Соколенко преодолела дистанцию 6250 метров с результатом 0:21:58, обойдя соперниц из Бельгии и Великобритании.

Теперь томичку ждут старты в Словакии, где 10 декабря пройдет чемпионат Европы по кроссу.

Екатерина Соколенко – мастер спорта России международного класса, член сборной команды России по легкой атлетике, победитель Всемирной Универсиады-2015 в беге на 3000 метров с препятствиями, победитель и призер чемпионатов России.

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