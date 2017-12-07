В Томске столкнулись два трамвая, пострадал пожилая женщина

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 6 декабря, в Томске столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадала пассажирка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.15 по ул.Лебедева, 4. По предварительным данным, 39-летний водитель одного из трамваев, не выдержал безопасную дистанцию до впереди стоящего транспортного средства.

В результате происшествия травмирована 68-летняя женщина-пассажир.

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