Винил для победителей: в Томске наградили лучших предпринимателей

8 декабря 2017 / Партнерский материал

В среду, 6 декабря, состоялось награждение победителей конкурсов «Лидеры томского предпринимательства» и «Лучший экспортер Томской области 2017 г.», которые были организованы Томской торгово-промышленной палатой при поддержке областного Департамента промышленности и развития предпринимательства и Минэкономразвития РФ.

В этом году за звание победителей двух конкурсов боролись около 100 компаний самых разных отраслей: машиностроение, пищевое производство, информационные технологии.

С приветственным словом к номинантам и лауреатам конкурса обратился заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов:

— Кроме себя, вы представляете здесь также тысячи своих сотрудников. Благодаря вам люди развиваются профессионально, получают достойную заработную плату, вместе с семьями с уверенностью смотрят в будущее. Ваши компании, вместе взятые, обеспечивают ежегодный финансовый оборот около 10 млрд рублей. Миллиард рублей вы перечисляете в бюджет в виде налогов. В том числе, на эти средства мы строим детские сады и школы, ремонтируем дороги, выплачиваем достойную заработную плату бюджетникам, помогаем многодетным семьям и пожилым людям. Спасибо вам за этот вклад!

Победителей в каждой из пяти номинаций оглашали известные в предпринимательских кругах люди. Так, для объявления лауреата в номинации «Прорыв» на сцену вышла председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. Она вручила диплом и памятный подарок руководителю «Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной».

— Особенно приятно, что победителем в этой номинации стала женщина, — сказала Оксана Козловская. — Я уверена, что женщинам, чтобы достичь успеха в бизнесе, приходится прилагать гораздо больше усилий, чем мужчинам. Когда-то великий Артур Шопенгауэр сказал: «9/10 нашего счастья зависит от здоровья». Вот я думаю, что эти 9/10 создает эта милая женщина со своим коллективом. Ведь то дело, которым она занимается, во многом определяет старт жизни человека на земле, и за это ей большое спасибо.

Еще говорят, что бизнес — это отношения людей, а не отношения денег. Потому что в наше время, чтобы строить бизнес, нужно коммуницировать и с клиентами, и с партнерами, и с властью. Я думаю, что человек, который за один год с даты создания центра достиг такого успеха, заслуживает того, чтобы о нем сказали: он не только отличный организатор, но и коммуникатор. По-моему, вы достойно прошли этот путь, и мне приятно вас поздравить, вручить эту награду и пожелать удачи.

Предприниматели женщины соревновались между собой и в отдельной номинации — «Бизнес-леди». Победителем в ней стала генеральный директор ООО «Биолит». А с поздравлением выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин:

— Вы в Томске, конечно, знаете, что все томские леди самые красивые и самые умные. А я могу это засвидетельствовать как независимый эксперт из Москвы. Если вы обратили внимание, во всех других номинациях, хоть они и назывались по-другому, тоже были бизнес-леди.

В номинации «Внедрение инноваций» первый приз получила «Сибирская машиностроительная компания». Поздравил победителя советник председателя ГД РФ по международным вопросам, член совета Общественной палаты России, ведущий программы «Международное обозрение» на канале «Россия 24» Евгений Примаков.

— Оглашая победителя в такой наукоемкой номинации, мне надо сделать умное лицо, — пошутил Евгений Примаков. — Мы живем в новом обществе и не можем удовлетвориться работой исключительно с кайлом и лопатой. Эти кайло и лопата тоже должны быть высокотехнологичными.

Также были названы победители и в других номинациях. «Брендом года» стало ООО «Интеропт», в номинации «История успеха» победило ООО «НПО «Сибирский машиностроитель».

В конкурсе «Лучший экспортер Томской области 2017» лучшими признаны сразу три компании: ООО «Компания Эскимос», ООО «Элком+», ООО «Универсальные терминал системы». Награды победителям вручил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Кроме дипломов, все победители получили в подарок проигрыватель для винила и первый экземпляр в будущую коллекцию пластинок.

— Почему в век гаджетов мы дарим победителям винил? — ответил на невысказанный вопрос многих присутствующих президент Томской ТПП Аркадий Эскин. — Это определенное качество жизни, качество мысли. Это определенный уровень культуры общения между собой.

Также лауреаты получили право выдвигать свои кандидатуры на соискание общероссийских премий в области предпринимательства.

Фото: Вероника Белецкая

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