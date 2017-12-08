Семь способов чудесно отдохнуть на Новый год

8 декабря 2017 / На правах рекламы

Впереди долгожданные новогодние каникулы, хочется отдохнуть от души, с наслаждением. Что ж, есть один волшебный способ… И даже не один, а целых семь — на выбор! Хотите попасть на курорт, не выезжая из Томска?

…Нежный шепот волн и пение птиц, лепестки роз у ваших ног, таинственное мерцание свечей, праздничные ароматы хвои и апельсинов и лучший, самый правильный хаммам Томска — вот это отдых! Настоящее волшебство… Вот же он, курорт, совсем рядом! И не надо никуда лететь…

Приглашаем вас в спа-салон «Мелаграно» на новогодние спа-курорты!

Кстати, мужчины, вы можете преподнести своим любимым на Новый год необычный, восхитительный подарок — один день на SPA-курорте. Для этого в салоне «Мелаграно» есть специальные подарочные сертификаты.

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Новогодний СПА-курорт

Вас встречают восхитительные ароматы хвои и цитрусовых… Настроение чудесное, новогоднее! Сначала разогрев в фитосауне, хвойный пилинг и массаж горячими апельсинами, а в конце приятный бонус — глинтвейн.

Апельсиновое СПА

Яркий, бодрящий вкус апельсина, его потрясающий аромат, массаж горячими апельсинами и соком… А еще обволакивающий, нежный пар турецкого хаммама, мягкое скрабирование, романтическая музыка, цитрусовый чай и фреш — вот это наслаждение!

Сибирское кедровое СПА

Сначала вас распарят в «кедровой сауне», затем проведут эксклюзивный кедровый пилинг и авторский массаж гладкими «шишками» из дерева по целебному кедровому маслу. А после угостят ароматным чаем с мёдом и кедровыми орешками. Добро пожаловать на курорт!

Текила-СПА

Самое интересное в этой программе — уникальный авторский массаж с использованием текила-грелок! Но сначала мягкий пилинг в хаммаме, затем ароматный фиточай и завершающий аккорд — 50 граммов текилы для чудесного праздничного настроения.

СПА-программа для женщин «Только для тебя»

Мягкий и нежный пар настоящего турецкого хаммама, изысканный вкус фиточая, восхитительный релакс-массаж, приятная музыка и мерцающие блики свечей — это настоящий рай, и все это ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ. А еще очищение и массаж лица, увлажняющая маска, крем, а в финале — классический маникюр с покрытием. Ты — само совершенство!

Самое романтичное СПА для двоих «Признание в любви»

Признайтесь своей «половинке» в нежных чувствах, обстановка располагает… Влажный пар хаммама, древневосточные церемонии очищения, полумрак и свечи, приятная музыка, лепестки роз… Скрабирование, релакс-массажи и массаж для лица проводятся для двоих одновременно на соседних столах. А позже вам преподнесут удивительный гранатовый напиток и фруктовый десерт.

Двойное СПА «Лучшие подруги»

Встретиться с подругой в столь приятной обстановке — о, это настоящий праздник! Вместе распариться в турецком хаммаме, расслабиться во время умиротворяющего релакс-массажа и массажа лица, отведать ароматного чая… Ваша встреча пройдет прекрасно!

Продолжительность программ — от 2 часов.

Стоимость — от 1 900 рублей.

Центр красоты и СПА «Мelagrano»: пр. Фрунзе, 119е, melagrano.tomsk.ru, тел. 245–000.

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