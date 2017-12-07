В Томске появился «Кулёчек щастя»

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2017 // Фото: Facebook.com/happycoole4ek

Этой осенью в Томске открылся магазин «Кулёчек Щастя», специализирующийся на создании и продаже полезного питания, высушенных овощей, фруктов и ягод.

По многочисленным просьбам клиентов магазин расширил свой ассортимент, добавив сладкого и соленого. Арбузный мармелад, рахат-лукум, наборы к пиву и не только — все это есть уже сейчас. И, по словам владельцев, разлетается все как горячие пирожки.

«Мы несколько лет вынашивали идею создания магазина, но руки все как-то не доходили, да и сложно это, взять и организовать свое дело. Но однажды мы с моим компаньоном пошли за грибами, и решили: «А давай сделаем!» Так и родился проект», — рассказывает директор «Кулёчка» Константин Марченко.

Само название магазина не просто так содержит в себе ошибку. Таким образом, владельцы подчеркивают цель и внутреннюю философию проекта.

«Счастье» в названии специально написано с ошибкой, как будто по-детски. Ведь наша цель — делать жизнь людей радостней и ярче. А когда было самое счастливое и беззаботное время? Правильно, в детстве. Забавно, что девушки, которые читают название, даже не говорят, что что-то неправильно. Они понимают смысл этого названия правильно», — говорит Марченко.

В планах у компании начать производство «полезных перекусов», высушенных продуктов, и сбалансированного питания, при котором людям не нужно будет заниматься подсчетом калорий.

Подробнее о магазине можно узнать здесь.



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