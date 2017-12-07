Завтра в Томске стартует гала-показ межрегионального конкурса «Особая мода»

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

В пятницу, 8 декабря, в Томском областном театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4) состоится гала-показ и подведение итогов ежегодного конкурса дизайнеров «Особая мода», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дизайнеры – участники конкурса из регионов Сибири представят на подиуме свои коллекции одежды для людей с особенностями фигуры, аксессуаров, универсальных вещей. Демонстрировать их будут модели с инвалидностью и без.

Эксперты оценят функциональность одежды, оригинальность творческого подхода и идеи автора коллекции, ее целостность, современность и перспективы реализации в коммерческом производстве.

«Особая мода» в Томской области пройдет в седьмой раз. Каждый год шоу организуется в уникальном, не похожем на предыдущие, формате. Постановка-2017 приурочена к Году экологии.

Начало в 17.00. Вход свободный.

Конкурс дизайнеров «Особая мода» проводится в рамках областной программы «Доступная среда».

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