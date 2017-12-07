Больничные клоуны и «Зеленая мама» проведут мастер-класс по флористике для особенных детей

В воскресенье, 10 декабря, АНО «Партнеры по радости» совместно с цветочной лавкой «Зеленая мама» проведут благотворительный мастер-класс по флористике для детей с особенностями развития.

«Это занятие позволит детям и родителям не только развить мелкую моторику и фантазию, но и хорошо провести время в атмосфере творчества и уюта, пообщаться», — пояснила директор АНО «Партнеры по радости» Наталья Шимина.

Больничные клоуны встретят детей и родителей, флористы и дизайнеры подготовят новогоднюю фотозону и чаепитие с сладостями. На мастер-классе будет возможность поработать с живыми цветами, узнать принципы создание цветочных букетов и создать уникальные цветочные композиции для домашнего интерьера.

На мастер-класс будут приглашены участники проекта «Домашнее визитирование», который стартовал в декабре 2010 года с целью социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и эмоциональной разгрузки родителей.

АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 20 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

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