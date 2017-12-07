Власти Томской области пытаются помешать строительству ТРЦ на месте самовольно снесенного памятника

7 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области оспаривает в суде разрешение на строительство торгово-развлекательного центра в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя комитета Елену Перетягину.

«Мы направили иск к администрации Томска о признании незаконным выданного разрешения на строительство ТРЦ на месте снесенного здания по проспекту Ленина, 143», — сказала Елена Перетягина.

При этом она не уточнила, почему областной комитет считает незаконным выданное разрешение на строительство.

Как сообщалось, в 1997 году кирпичное жилое здание на проспекте Ленина, 143 было поставлено на учет в качестве выявленного объекта, представляющего культурную ценность, а в 2012 году оно было включено в единый госреестр объектов культурного наследия. Однако собственник вместо оформления охранного обязательства и проведения в нем противоаварийных работ снес здание.

На месте исторического здания началось возведение 5-этажного ТРЦ, которое было остановлено из-за отсутствия разрешения на строительство.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, которая возбудила уголовное дело по ст.243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия народов РФ), однако установить заказчиков сноса не удалось, дело было прекращено. Тогда прокуратура подала в суд иск о понуждении собственника воссоздать снесенный дом.

В 2016 году суд постановил восстановить разрушенное историческое здание.

В ноябре 2017 года стало известно, что мэрия Томска выдала застройщику — АО «ТРЦ» — разрешение на строительство в связи с устранением выявленных нарушений.

Дом на проспекте Ленина, 143 в Томске был построен в XIX веке, является частью усадьбы вятской мещанки Александры Киприяновой.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс, совладельцами АО «ТРЦ» напрямую и опосредованно выступают более десятка томских и кемеровских предпринимателей. Наибольшие доли в уставном капитале компании принадлежат Дмитрию Конради (23,84%), Александру Рябыкину (15,7%), Александру Браге (9,78%), С.Райгелю (11,4%). Среди бенефициаров ЗАО также — бывший гендиректор ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» Дмитрий Гришаев, руководитель ресторана доставки «АланаМама», бывший председатель правления Промрегионбанка Михаил Андрианов.

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