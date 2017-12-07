Иллюминаторы МКС отремонтируют с помощью томского нанопокрытия

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Уникальные многослойные нанокомпозитные покрытия, разработанные политехниками совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) в рамках масштабного космического эксперимента «Пересвет» будут опробованы на российском сегменте Международной космической станции.

Как сообщает пресс-служба вуза, прозрачные многослойные наноструктурные металлокерамические покрытия обладают высокой релаксационной способностью (свойство материала гасить энергию), что позволяет защитить стекло от ударов высокоскоростных микрочастиц. Такие покрытия имеют несколько разделительных границ между наноструктурными слоями специально подобранных материалов, что позволяет им рассеять энергию от удара вдоль поверхностного слоя стекла, избежав появления на нем кратера. Ученые поясняют, при бомбардировке микрочастиц со скоростью 5-8 км/с резко уменьшается количество образующихся кратеров. Это позволяет стеклу сохранять в течение длительного срока эксплуатации свои оптические свойства и прозрачность.

Космический эксперимент «Пересвет» запланирован на 2018-2020 годы. Координационный научно-технический совет по программам исследований на пилотируемых комплексах одобрил его проведение на МКС, подписано техническое задание. Подготовительная часть работ стартует в следующем году, когда образцы научной аппаратуры будут переданы в РКК «Энергия» для дальнейшего вывода на орбиту,

Космический эксперимент на борту РС МКС будет проводиться в несколько этапов. Первый предполагает размещение на наружной поверхности станции тестовых образцов стекла с нанопокрытием. Во время второго этапа космонавты должны будут провести ремонт образцов иллюминаторов российского сегмента станции.

«Во время первого этапа будут испытываться стекла не только для иллюминаторов, но и для фотоэлектрических преобразователей (солнечных батарей). Пластина для ФЭПов защищена кварцевым стеклом толщиной примерно 0,1 миллиметра. Такого тонкого стекла хватает для защиты от микромусора, но со временем на поверхности появляются дефекты, что сказывается на интенсивности излучения, попадающего на ФЭП. Следовательно, уменьшается и мощность солнечной батареи. Наблюдение за образцами будет вестись минимум год», — поясняет замдиректора по развитию Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Евгений Колубаев.

Проведение эксперимента предполагает выходы космонавтов за пределы РС МКС. По данным федеральных СМИ, обработка стекол иллюминаторов в открытом космосе будет проведена впервые в мировой практике.

«Второй этап эксперимента будет связан с выходом космонавта в открытый космос. С помощью специального инструмента, также уже разработанного томскими учеными, "заживляющее" покрытие будет наноситься на стекла иллюминаторов. Эта мера позволит предотвратить дальнейшее разрушение поврежденных сегментов», — говорит заместитель директора.

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