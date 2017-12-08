Томичам предлагают познакомиться с далекими родственниками Деда Мороза

Музей истории Томска (ул.Бакунина, 3) приглашает на новую выставку, квест, экскурсии и мастер-классы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 8 декабря, в 17.00 состоится открытие выставки «Мороз Иванович», на которой томичи смогут познакомиться с далекими родственниками Деда Мороза, проследить его историю от истоков до наших дней, а также узнать традиции празднования Нового года в разные века. Вход свободный.

В субботу, 9 декабря, в 12.00 от ул. Загорная, 12 стартует пешеходная экскурсия «Тайны томских окон», в рамках которой горожане научатся читать зашифрованные послания предков в кружевах деревянной резьбы Томска. Стоимость экскурсии 200 рублей.

В 14.00 пройдет квест-игра «Мороз Иванович», на которой гости музея отправятся на поиски новогоднего волшебника, познакомятся с дедом Кандальдуку и бытом советских коммуналок. Стоимость участия 200 рублей.

В 15.00 пройдет мастер-класс «Новогодняя игрушка», на котором томичи познакомятся с традициями украшения елок, фондовой коллекцией музея, а также самостоятельно сделают, раскрасят и заберут домой настоящую ватную игрушку. Стоимость занятия 150 рублей.

В воскресенье, 10 декабря, в 14.00 пройдет экскурсия по новой выставке «Мороз Иванович» и мастер-класс «Новогодний значок», на котором гости музея познакомятся с коллекцией советских новогодних значков и создадут свой собственный в технике кабашона. Стоимость мероприятия 200 рублей.

Обязательна предварительная запись по телефону 65-72-55.

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