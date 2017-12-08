В томской «Точке кипения» стартуют Дни научного кино

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 11 декабря, в пространстве совместной работы «Точка кипения — Томск» покажут документальные фильмы о науке и выдающихся открытиях в рамках Дней научного кино, сообщат организаторы

Дни научного кино – это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино ФАНК. В рамках фестиваля зрители увидят лучшие полнометражные документальные фильмы о науке, технологиях, выдающихся открытиях, жизни великих ученых, созданные за последние пять лет. В программу Дней научного кино в Томске вошли фильмы, предоставленные Discovery Channel.

11 декабря — фильм «Москиты»;

13 декабря — фильм «Да будет свет!»;

15 декабря — фильм «Артур Экер: модель сборки»;

18 декабря — фильм «Третья промышленная революция»;

20 декабря — фильм «Жизнь с бактериями»;

22 декабря — фильм «Джулиан Барбур: сон основы».

Начало всех сеансов в 18:30. Чтобы принять участия в показе, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК проводит масштабный просветительский проект в российских вузах — Дни научного кино ФАНК c 2015 года. В 2016 году десятки вузов абсолютно бесплатно показали документальные фильмы своим студентам и всем, кто интересуется актуальным научным кино. Проект был создан с единственной целью: чтобы как можно больше людей, интересующих наукой, посмотрели фильмы, снятые учеными и об ученых, а возможно, и сами вдохновились на научные исследования.

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