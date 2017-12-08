В Томске неопытный водитель сбил пожилого пешехода, переходившего дорогу вне перехода
8 декабря 2017 / Томский Обзор
Вчера утром, 7 декабря, в Томске под колеса Toyota Mark II попал 87-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 10.20 на ул.С.Лазо, 27. По предварительным данные, 19-летний водитель сбил пешехода, переходившего дорогу вне перехода.
С травмами пожилой мужчина доставлен в больницу. Водительский стаж молодого человека, управлявшего автомобилем 1 год.
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