В Томске неопытный водитель сбил пожилого пешехода, переходившего дорогу вне перехода

8 декабря 2017 / Томский Обзор

Вчера утром, 7 декабря, в Томске под колеса Toyota Mark II попал 87-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20 на ул.С.Лазо, 27. По предварительным данные, 19-летний водитель сбил пешехода, переходившего дорогу вне перехода.

С травмами пожилой мужчина доставлен в больницу. Водительский стаж молодого человека, управлявшего автомобилем 1 год.

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