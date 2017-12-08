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Фотограф и редактор Томского Обзора стали номинантами конкурса «Акулы пера – 2017»

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Фотограф Владимир Дударев и редактор Егор Хворенков, представляющие Томский Обзор, стали номинантами XIV ежегодного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2017», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс было подано 485 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 130 конкурсантов, представляющих 59 СМИ Томской области. Среди них газеты, журналы, телекомпании, радио, порталы, в том числе и интернет-издание Томский Обзор, фотограф и редактор которого стали номинантами в категории «Фотокорреспондент года» и «Сетевой журналист года».

Также номинантами конкурса стали:

Имена победителей в каждой номинации будут оглашены на торжественной церемонии, которая состоится 14 декабря в МКЦ НИ ТПУ и будет посвящена празднованию 60-летнего юбилея томского Союза журналистов и 100-летнего юбилея газеты «Красное знамя».

Томское отделение Союза журналистов России создано в 1957 году. Одна из самых многочисленных общественных организаций Томской области объединяет около 400 членов. Члены правления Томского областного отделения Союза журналистов России — Ольга Ермолова, Алена Меренкова, Светлана Чернозубенко, Любовь Черных, Андрей Гурьев, Илья Мясников, Владислав Разманов, председатель Вера Долженкова.

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