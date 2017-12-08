Фотограф и редактор Томского Обзора стали номинантами конкурса «Акулы пера – 2017»

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Фотограф Владимир Дударев и редактор Егор Хворенков, представляющие Томский Обзор, стали номинантами XIV ежегодного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2017», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс было подано 485 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 130 конкурсантов, представляющих 59 СМИ Томской области. Среди них газеты, журналы, телекомпании, радио, порталы, в том числе и интернет-издание Томский Обзор, фотограф и редактор которого стали номинантами в категории «Фотокорреспондент года» и «Сетевой журналист года».

Также номинантами конкурса стали:

«Районное СМИ года» — газета «Знамя» (Молчановский район), Первомайское ТВ, газета «Сельская правда» (Зырянский район);

«Корпоративное/отраслевое СМИ года» — газета «Наш банк» (ПАО «Томскпромстройбанк»), «Нефтегазета» (ООО «Газпромнефть-Восток»), журнал «Первый экономический» (Торгово-промышленная палата Томской области);

«Публицист года» — Сергей Макиенко (газета «Красное знамя»), Наталья Хорошавина (асиновская газета «Диссонанс»), Дмитрий Шиптенко («Томский бизнес-журнал»);

«Интервьюер года» — Иннокентий Коломеец (губернский телеканал «Томское время»), Рустам Садиев («Томская интернет-газета»), Маргарита Чупченко (парабельская газета «Нарымский вестник»);

«Команда года» — кривошеинская газета «Районные вести», газета «Томские новости», «Радио Сибирь»;

«Оператор года» — Иван Патлусов (ГТРК «Томск»), Сергей Сверчков (губернский телеканал «Томское время»), Наталья Чубирко (губернский телеканал «Томское время»);

«Репортер года» — Ксения Гребнева (губернский телеканал «Томское время»), Александр Порхунов (ГТРК «Томск»), Александр Стучебров (губернский телеканал «Томское время»);

«Сетевой журналист года» — Дарья Бердникова (интернет-портал «В Томске»), Екатерина Руденко (интернет-портал «Томск.Ru»);

«Радиожурналист года» — Андрей Ефремов (ГТРК «Томск»), Татьяна Жаркова («Радио Сибирь»), Вероника Михайлова («Радио Северск»);

«Дизайнер года» — Аделина Анисимова (журнал My Way), Сергей Казаков («ТВ-университет» НИ ТГУ), Сергей Мелентьев (ГТРК «Томск»);

«Фотокорреспондент года» — Вероника Белецкая (газета «Томские новости»), Роман Кошелев (интернет-портал ГТРК «Томск»);

«Пресс-служба года» — компания «МегаФон», ПАО «Томскэнергосбыт», НИ ТПУ;

«Проект года» — «Внутренняя Эстония» (газета «Alma mater» НИ ТГУ), «1917, Томск: столетие революции» (ГТРК «Томск»), «Смотрите, как надо!» (первомайская газета «Заветы Ильича»);

«Новое имя года» — Наталья Денисова (интернет-издание «ЗАТО Говорим»), Мария Масляева (интернет-портал «Томск. Ru»), Ольга Чубенко (газета «Томские новости»).

Имена победителей в каждой номинации будут оглашены на торжественной церемонии, которая состоится 14 декабря в МКЦ НИ ТПУ и будет посвящена празднованию 60-летнего юбилея томского Союза журналистов и 100-летнего юбилея газеты «Красное знамя».

Томское отделение Союза журналистов России создано в 1957 году. Одна из самых многочисленных общественных организаций Томской области объединяет около 400 членов. Члены правления Томского областного отделения Союза журналистов России — Ольга Ермолова, Алена Меренкова, Светлана Чернозубенко, Любовь Черных, Андрей Гурьев, Илья Мясников, Владислав Разманов, председатель Вера Долженкова.

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